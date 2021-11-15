Экспресс-тестирование на COVID-19 позволит выявить бессимптомных носителей и прервать цепочки распространения коронавируса

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15 ноября 2021, 15:16

фото: pixabay.com

Проведение экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в общественных местах позволяет выявлять заболевших на ранних стадиях и бессимптомных носителей коронавируса.

Главврач городской поликлиники №2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева рассказала, что результат экспресс-тестирования появляется через 15-20 минут, это его ключевое достоинство.

Благодаря выявлению заболевших на ранних стадиях и бессимптомных носителей можно прервать цепочки распространения вируса.

Пройти диагностику на COVID-19 в пунктах теперь можно еще быстрее, если заранее заполнить заявку онлайн. Шиндряева в беседе с АГН «Москва» пояснила, что это не только сэкономит время и позволит не заполнять на месте бумажную версию, но и упростит получение результата, который будет доступен в электронной медкарте пациента.

На сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» появилась возможность заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на COVID-19. В заявке нужно указать личные данные или номер полиса СНИЛС или ОМС. После внесения информации система выдаст QR-код заявки. Его нужно будет предъявить администратору в точке экспресс-тестирования.

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