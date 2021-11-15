Эксперт из Москвы расскажет челябинцам о цифровой гигиене

Лекции будут вестись в онлайн-формате.
Информационный центр по атомной энергии Челябинска приглашает всех желающих на лекции, в рамках которых будут рассмотрены цифровая гигиена и киберпреступность, привлечение финансов в стартап, новые карьерные траектории для молодежи. Перед слушателями выступит основатель и управляющий партнёр компании MINDSMITH, эксперт в области цифровой трансформации, технологических трендов и информационной безопасности Руслан Юсуфов.
По его словам, будущее, о котором раньше рассказывали футуристические фильмы, наступило. Технологии проникают во все сферы жизни и вытесняют привычные форматы. Но вместе с новыми возможностями появляются и новые риски.
Лекция о цифровой гигиене и кибербезопасности состоится 15 ноября, начало в 18.30.
Добавим, что визит эксперта на Южный Урал состоится в рамках проекта «Энергия науки» сети ИЦАЭ. Благодаря проекту, перед челябинцами уже выступали научный журналист Ася Казанцева, математик Алексей Савватеев, токсиколог и медицинский блогер Алексей Водовозов.
0+
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости