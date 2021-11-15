Эксперт из Москвы расскажет челябинцам о цифровой гигиене

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2021, 14:23 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Лекции будут вестись в онлайн-формате.

Информационный центр по атомной энергии Челябинска приглашает всех желающих на лекции, в рамках которых будут рассмотрены цифровая гигиена и киберпреступность, привлечение финансов в стартап, новые карьерные траектории для молодежи. Перед слушателями выступит основатель и управляющий партнёр компании MINDSMITH, эксперт в области цифровой трансформации, технологических трендов и информационной безопасности Руслан Юсуфов.

По его словам, будущее, о котором раньше рассказывали футуристические фильмы, наступило. Технологии проникают во все сферы жизни и вытесняют привычные форматы. Но вместе с новыми возможностями появляются и новые риски.

Лекция о цифровой гигиене и кибербезопасности состоится 15 ноября, начало в 18.30.

Добавим, что визит эксперта на Южный Урал состоится в рамках проекта «Энергия науки» сети ИЦАЭ. Благодаря проекту, перед челябинцами уже выступали научный журналист Ася Казанцева, математик Алексей Савватеев, токсиколог и медицинский блогер Алексей Водовозов.

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