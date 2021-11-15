Правительство запустило платформу поиска работы по всей стране

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15 ноября 2021, 14:20 Екатерина Хейфец, ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Правительство на днях своим постановлением утвердило новый порядок регистрации безработных. Это позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов. Все центры занятости населения должны перейти на базу единой цифровой платформы «Работа в России». «Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства»,- отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новый порядок касается не только оформляющих пособие по безработице, но и тех, кто ищет работу. Теперь на портале «Работа в России» смогут искать работу по всей стране студенты и те, кто ищет себе подработку. Первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в ноябре, еще 60 регионов присоединятся с 1 января 2022 года. В Москве автоматизированный порядок заработает с 1 января 2023 года.

Такое пристальное внимание правительства проблеме занятости населения кроме всего объясняется тревожной ситуацией с распространением эпидемии COVID-19, усугубившей проблему безработицы в России. По данным Росстата, среднегодовой уровень безработицы в 2020 году составил 5,8 процента против 4,6 процента годом ранее. Пик безработицы по стране в прошлом году пришелся на III квартал. По данным Росстата, в III квартале текущего года в среднем за месяц уровень безработицы составил 4,4 процента.

Значительный рост безработицы в прошлом году обуславливается распространением COVID-19 и связанными с эпидемией ограничениями. К концу года наблюдалось улучшение показателей, прежде всего в крупных городах и наиболее развитых регионах. Отметим, что в списке аутсайдеров не оказалось новых регионов. Кризис ухудшил ситуацию в тех регионах, для которых высокий уровень безработицы, связанный в первую очередь с дисбалансами на рынке труда, стал уже «хронической» проблемой.

В прошлом году значительное внимание правительство уделяло поддержке безработных граждан. Среди важных мер поддержки людей – увеличение размеров пособий по безработице. Как ни странно, это стало еще одной важной причиной роста безработицы во многих регионах. Повышение выплат по безработице поддержало ту часть населения, которая потеряла работу во время пандемии, но привело к росту обращений в службы занятости тех безработных, которые не обращались до этого ввиду скромной суммы пособия. Таким образом, часть безработных стала «видимой» для рынка труда. Такая ситуация сложилась в регионах с традиционно высоким уровнем безработицы, а также теневой занятости. В первую очередь это относится к республикам Северного Кавказа. Значительный удельный вес теневой занятости не позволил многим предприятиям малого и среднего бизнеса воспользоваться другими мерами государственной поддержки, что отрицательно сказалось на уровне безработицы.

С утверждением правительством нового порядка регистрации безработных ситуация должна поменяться в лучшую сторону. Основа нового механизма – использование единой цифровой платформы занятости «Работа в России», которая будет способна в режиме «одного окна» обеспечить эффективное взаимодействие центров занятости, безработных и работодателей. Подача документов, регистрационный учет граждан и поиск работы теперь будут автоматизированы за счет межведомственной кооперации. У платформы есть ряд преимуществ. Она позволяет расширить охват граждан и согласованно снизить уровень теневой занятости в большинстве отраслей за пределами бюджетного сектора. Официальное трудоустройство окажет положительный эффект на рост заработных плат и социальной обеспеченности. Платформа будет способствовать увеличению мобильности трудовых ресурсов и оперативному закрытию потребностей рынка труда в других регионах. Кроме того, сервис проактивно информирует о возможностях повышения квалификации граждан для соответствия текущим требованиям и технологическим трендам экономики. Надо также отметить, что платформа интегрирована с международной системой поиска работы и подбора персонала на территории стран ЕАЭС «Работа без границ», что обеспечивает приток квалифицированных кадров, особенно необходимых в отраслях, связанных с развитием инфраструктуры.

При всем этом платформа может быть труднодоступной для граждан, которые, например, не очень хорошо владеют цифровой грамотностью. Важно принимать меры для того, чтобы такая категория населения не была исключена из поля видимости служб занятости и новых цифровых каналов взаимодействия государства и населения. Для этого необходима интеграция онлайн и офлайн сервисов, а также инициативный подход к обучению и внедрению технологий на местах.

Похожие сервисы действует во многих странах мира: во время действия карантинных ограничений службы занятости Франции разработали приложение «Магазин приложений для трудоустройства», которое помогает находить работу в зависимости от жизненных обстоятельств соискателей. В процессе цифровой трансформации Эстонии был разработан многоканальный сервис помощи безработным, который включает в себя подачу онлайн заявок, вебинары для повышения квалификации, а также онлайн чаты для помощи соискателям. Интересно, что у платформы «Работы в России» существует перуанский аналог. Услуга основана на создании единого документа, содержащим всю необходимую справочную информацию, которую обычно запрашивают работодатели. Перуанская система базируется на межведомственном обмене информацией о физических лицах и цифровой подписи для обеспечения доступа в режиме онлайн.

Наращивание цифровой инфраструктуры взаимодействия с населением посредством создания таких платформ, как «Работа в России», «Социальное казначейство», «Единый портал государственных и муниципальных услуг», является важным этапом цифровизации государственного управления. Цифровая трансформация государственных услуг обеспечивает гибкость реорганизации, а также повышает эффективность мер в период кризисов. С начала пандемии проактивная социальная помощь населению в сочетании с новыми цифровыми форматами сыграла важную роль по смягчению последствий кризиса для рынка труда. Достаточно сказать, что в прошлом году более 75 млн. человек получили социальную поддержку от государства.

Распространение COVID-19 ускорило появление цифрового правительства и новых стратегических инициатив, которые призваны в режиме реального времени отвечать на запросы граждан. Кроме того, новый механизм регистрации безработных является отражением концепции клиентоцентричности, которая позволяет быстро внедрять единые стандарты качества оказания государственных услуг. Пандемия создала спрос на совершенно новые сервисы, в ответ на который правительство разработало новую цифровую архитектуру, которая стала экономически эффективным инструментом восстановлением экономики.

Повсеместная цифровизация государственных услуг позволяет России с каждым годом наращивать конкурентоспособность и повышать свои позиции в международных рейтингах диджитал трансформации. Согласно индексу развития электронного правительства ООН, по итогам 2020 года Россия заняла 36 место, незначительно уступив ведущим мировым лидерам.

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