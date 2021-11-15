Экологические проекты Южного Урала получили признание на федеральном уровне

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15 ноября 2021, 13:54 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Четыре реализуемых инициативы отмечены на федеральном конкурсе «Надежный партнер — Экология».

Первые места в номинации «Бюджетное учреждение» присвоены Центру экологического мониторинга Челябинской области («Лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух») и ЮУрГАУ («Лучший проект в сфере развития генераций на основе возобновляемых источников энергии»). Также отмечены Челябинская общественная организация «Сделаем» за реализацию проекта по вторичной переработки и вовлечения в оборот вторсырья с участием населения и Федеральный экологический оператор, предприятие Госкорпорации Росатом, за рекультивацию Челябинской свалки.

По словам члена оргкомитета Всероссийского конкурса «Надежный партнер — Экология», председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, этими победами Челябинская область подтвердила свое лидерство в экологической повестке. По его словам, регион стал единственным участником, победившим в нескольких номинациях.

Центр экологического мониторинга Челябинской области заявлял на конкурс пилотный проект по созданию трехуровневой гибридной территориальной системы наблюдения, объединяющей федеральную и региональную сети. Такой подход позволяет оперативно получать данные о состоянии атмосферного воздуха и при необходимости незамедлительно реагировать. Как рассказал первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс», в дальнейшем данная система будет расширена. К ней подключат все города Южного Урала, в которых есть промышленное производство, а также добавят инструменты, позволяющие мониторить контроль качества почвы.

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