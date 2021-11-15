В областном суде Курска началось слушание дела о шпионаже бывшего полицейского в пользу СБУ

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15 ноября 2021, 14:25 Источник: Коммерсантъ

СБУ, Str/ZUMAPRESS.com/globallook.com

Курский областной суд сегодня приступил к рассмотрению дела о государственной измене против 40-летнего жителя Курска. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании, имя подсудимого не называется.

Как утверждает «Коммерсантъ», речь идет о высокопоставленном полицейском, бывшем начальнике ОМВД по Золотухинскому району Курской области Дмитрии Борзенкове. Его обвиняют в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Как сообщили изданию в суде, дело касается сбора и передачи сведений, представляющих государственную тайну, представителю иностранного государства. Статья о госизмене, по которой обвиняют подсудимого, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее газета со ссылкой на источник в ФСБ сообщала, что Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну». Предполагалось, что его могли завербовать во время работы в Ростовской области, откуда он переехал в Курскую.

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