На Кубани могут использовать видеонаблюдение на региональных выборах в 2022 году

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2021, 13:38

На фото: работа ЦОН в Краснодаре на сентябрьских выборах в Госдуму / ОП КК

На заседании Общественной палаты Краснодарского края (ОП КК) обсудили возможность использования видеонаблюдения на региональных выборах. Об этом кубанским коллегам сообщил член российской ОП, директор некоммерческой организации «Фонд исследования проблем демократии» и один из создателей системы массового общественного наблюдения за выборами в России Максим Григорьев.

По мнению Максима Григорьева, на сентябрьских выборах депутатов Госдумы на Кубани на высоком уровне было организовано общественное наблюдение с использованием онлайн-трансляций.

В дни голосования 17, 18 и 19 сентября в Краснодаре работал Центр общественного наблюдения (ЦОН), где любой желающий мог следить за ходом голосования на любом избирательном участке края посредством онлайн-видеонаблюдения. Как отметила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, использование высокотехнологичных систем способствовало тому, что выборы в нашем регионе проходили максимально прозрачно.

По словам Максима Григорьева, организацию выборов на Кубани высоко оценили в Центризбиркоме и в Правительстве РФ.

— Практику видеонаблюдения за процессом голосования необходимо распространять не только на всероссийские, но и на региональные выборы. Сейчас мы готовим группу регионов, которые выступят пилотными, и Кубань может войти в их число, – сообщил кубанским коллегам Максим Григорьев.

– Организация общественного наблюдения на выборах стала неотъемлемой частью нашей работы. Сейчас мы анализируем свой опыт и практику других регионов, чтобы совершенствовать этот процесс, сделать выборы в России максимально прозрачной и легитимной процедурой, – подчеркнула Любовь Попова.

Напомним, в 2022 году на Кубани пройдут выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости