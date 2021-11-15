На следующей неделе в челябинском парке им.Терешковой откроют каток

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15 ноября 2021, 12:02 Анна Семенова

В прошлом году на катке не было отбоя от желающих покататься. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Пускать в место отдыха будут без QR-кодов.

Самый большой и красивый каток под открытым небом готовится принять первых отдыхающих. В прошлом году в парке им.Терешковой выстраивались огромные очереди, ведь за раз место отдыха может принять максимум 300 человек.

В этом году вопросы об открытии катка челябинцы начали задавать уже в конце октября, но для его работы нужны постоянные минусовые температуры. И вот сегодня стали известны точная дата и время открытия – 19 ноября в 17:00. Уточняется, что QR-коды для входа на каток не требуются. На входе будет работать раздевалка и пункт заточки коньков.

В 2020 году цена билета на сеанс составляла 200 рублей вместе с прокатом коньков, 100 рублей – со своими коньками.

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