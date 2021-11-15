Чтобы накопить на достойную старость, нужно зарабатывать 200 тыс. рублей в месяц

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15 ноября 2021, 11:43

Министерство финансов приступило к разработке более эффективной системы пенсионных накоплений, так как предыдущие предложения не получили поддержки в правительстве. Провал объясняется низкими доходами граждан.



Чиновники уже не первый год предлагают россиянам откладывать на пенсию до трети семейного бюджета каждый месяц. Однако при среднем размере доходов в 35 тысяч рублей, копить на старость очень сложно. А согласно данным Росстата, медианный доход в стране составляет и вовсе 27 тысяч рублей. Изначально в министерстве полагали, что новая модель пенсионных накоплений начнёт работать уже с 2021 года.



Половина российских семей с большим трудом рассчитывается за услуги по ЖКХ, транспорт, приобретает продукты питания. Директор ИНП РАН Александр Широв считает, что деньги можно отложить на старость при доходе в 200 тысяч рублей в месяц. В остальных случаях россияне не могут воспользоваться долгосрочными финансовыми инструментами.



Значительная часть граждан просто не имеет желания что-то откладывать на старость, так как размер будущей страховой пенсии обеспечивает сопоставимый доход в старости. Изменить положение в системе пенсионных накоплений, по мнению экспертов, можно только в том случае, если государство будет иметь рост экономики ежегодно как минимум в 5%.

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