«Такие мероприятия очень нужны»: в Дагестане обсудили проблемы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне

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15 ноября 2021, 11:20 Марина Галюченко

Фото: pixabay.com

11 и 12 ноября в Республике Дагестан прошли мероприятия, ставшие частью проекта «Молчаливое эхо войны». Главная цель – сохранить память о подвигах наших народов в Великой Отечественной войне.

11 ноября в республиканском Доме дружбы народов под патронажем Министерства по национальной политике и делам религий РД состоялась конференция «Сохранение исторической памяти в Великой Отечественной войне: проблемы и перспективы». В мероприятии приняли участие представители Администрации Республики Дагестан, общественных организаций из Дагестана, Москвы и других регионов нашей страны, а также студенты вузов Махачкалы.

В приветствии к участникам конференции министр по национальной политике и делам религий Э. С. Муслимов подчеркнул важность диалога между поколениями в связи с попытками фальсификации исторической правды о победе нашей страны во Второй мировой войне. Он отметил, что это совершенно недопустимо. Именно поэтому так нужны подобные конференции – чтобы сформировать правильный взгляд на заслуги наших отцов и дедов у подрастающего поколения.

Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России С. А. Липовой в своем докладе привел исторические факты подвигов дагестанцев, воевавших за свободу родного края и всей страны, не только во время Великой Отечественной войны, но и в наше время. По мнению начальника отдела из Министерства по национальной политике и делам религий РД Х. В. Валиевой, конференция прошла конструктивно и задала новый вектор в поддержке патриотических инициатив в воспитании молодежи Республики.

12 ноября в Каспийске состоялось знаковое событие — открытие мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На митинге, посвященном открытию мемориала, присутствовали Глава Республики Дагестан С. А. Меликов, ветераны Великой Отечественной войны, представители Администрации Республики, общественные деятели из Дагестана, Москвы, других регионов страны, юнармейцы, офицеры и солдаты, которые служат в г. Каспийске. Акция прошла под патронажем Министерства по национальной политике и делам религий РД.

В интервью «АН» ВРИО министра по национальной политике Э. С. Муслимов рассказал, что в Каспийске установлен уже 15-й памятник, который возводится по инициативе межрегиональной общественной организации «Ветераны Военной контрразведки РФ». Такие мемориалы – это дань памяти всем тем, кто приближал победу на полях сражений и в тылу. Их устанавливают там, где проходили ожесточенные бои, где в тылу изготавливали оружие и боевую технику, где шили обмундирование для воинов и где находились госпитали.

По словам Э. Муслимова, Дагестан попал в число таких памятных мест, потому что из ста восьмидесяти тысяч жителей республики, призванных на войну, вернулось только девяносто тысяч. Дагестанцы отдавали свои жизни за свободу, мирную жизнь и будущее своих семей. И хотя на дагестанской земле не было военных действий, Дагестан по праву заслужил честь на возведение этого мемориала – там располагались госпитали, проводились ремонтные работы по восстановлению боевой техники, готовились продукты для отправки на фронт. Как пояснил Муслимов, Каспийск выбрали не случайно – там расположена Каспийская флотилия. Это город военных, наследников славных подвигов предков, которые отдавали свои жизни за счастье будущих поколений.

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