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Сегодня 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки

, 11:34

Сегодня 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки

Ежегодно 15 ноября во многих странах отмечается Всемирный день рециклинга или Всемирный день вторичной переработки. Главной задачей данного праздника является привлечение внимания властей, общественности и промышленных структур к проблеме.

Сутью вторичной обработки можно назвать решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

Проблема переработки отходов — единая для всего человечества. На сегодняшний день государства ведут борьбу с ней отдельно друг от друга. Многие развитые страны стремительно идут к решению вопроса переработки мусора, перерабатывая от 40% до 60% отходов.

В России проблема мусора является одной из наиболее актуальных экологических проблем. Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн тонн бытового мусора. Все, что попадает в мусорные баки, отправляется на полигоны и свалки. И только около 4 % из этого идет на переработку. Ежегодно в нашей стране территория под свалки увеличивается на 0,4 млн га.

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