Сегодня 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки

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15 ноября 2021, 11:34 Наталья Полянская

Ежегодно 15 ноября во многих странах отмечается Всемирный день рециклинга или Всемирный день вторичной переработки. Главной задачей данного праздника является привлечение внимания властей, общественности и промышленных структур к проблеме.

Сутью вторичной обработки можно назвать решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

Проблема переработки отходов — единая для всего человечества. На сегодняшний день государства ведут борьбу с ней отдельно друг от друга. Многие развитые страны стремительно идут к решению вопроса переработки мусора, перерабатывая от 40% до 60% отходов.

В России проблема мусора является одной из наиболее актуальных экологических проблем. Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн тонн бытового мусора. Все, что попадает в мусорные баки, отправляется на полигоны и свалки. И только около 4 % из этого идет на переработку. Ежегодно в нашей стране территория под свалки увеличивается на 0,4 млн га.

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