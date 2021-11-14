Долгий путь вакцинации шеф-редактора Балтийского бюро «АН»

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14 ноября 2021, 17:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ох, и «натерпелась» я от своей нерешительности: процесс вакцинации дался мне «со слезами»…

Я никогда и ничего не делаю на скорую руку: мне нужно обдумать ситуацию, выслушать мнения, а уже потом и решать. Так произошло с вакцинацией от коронавируса!

В Латвии мнения о вакцинации, честно сказать, противоречивые: политика правительства и большинства медиков – вакцинироваться! А, что касается обычных граждан – замешательство… Оно и понятно, умом люди понимают, что вакцинация необходима, а вот что-то мешает им «уколоться». Что же? Я разбиралась в этом… Например, кто-то сказал, вычитал в социальных сетях, что вакцина – зло и людей… «чипируют», а вот какие последствия будут после «укола» - сложно сказать. Если честно, то я разговаривала с противниками вакцинации, вполне адекватные и образованные люди, которые готовы болеть, страдать, но не идти на укол. С одной стороны их понять можно: информации в Латвии о вакцинации, увы, ничтожно мало! Да, люди не знают ни последствий, ни состава вакцины – ничего! Как такое могло произойти? Могло! Когда на посту министра здравоохранения «восседает» не медик, а пианист Павлютс, который считает, видимо, ниже своего достоинства прислушиваться к мнению специалистов. Да и финансы, которые ЕС выделил на борьбу с ковид, увы, разошлись в «свободном» направлении! Понятно, что латвийцы все это видят, понимают и делают выводы, что весь этот процесс – чистая политика, которая замешана на финансах. Посудите сами, ЕС выделил деньги Латвии на борьбу с коварным вирусом, но никто отчетливо не осознал, а куда ушли финансы? Но, ЕС требует у Латвии отчета за миллионы… Правительство страны конкретный ответ дать не может, а только выкручивается и просит еще денег! Понятно, что ЕС «озлобился»: где выделенные уже деньги, господа, если у вас самые отвратительные показания в Европе по процессу вакцинации? Вот тут американский премьер Латвии г-н Кариньш обозлился – деньги ЕС «уплывали» мимо его носа стремительно! Да и пианист-министр Павлютс совершенно отчетливо стал понимать, что удобное кресло под его седалищем, увы, немилосердно шатается, а только что «народившихся» его детей, конечно, кормить нужно! Да и «великой» славы пианиста он не заработал – не Стравинский, чай… Как жить (болезному) после того, как пройдут следующие выборы и его, дай Бог, «выкинут» с теплого поста, как могут и предать анафеме! Вот и возникли в Латвии локдауны, комендантский час и прочие ограничения, которые латвийцы осознать не могут, потому как есть в них тупость несусветная!

Но я отвлеклась! Наслушалась я разных мнений… аж мозги закипели – что делать ? Сходить или нет? С одной стороны, мне врачи говорят: «Прекрати быть темной! Если бы не было вакцинации, то мы же жили бы до сих пор при бубонной чуме! Что за дикость! «А с другой стороны, мне кто-то нашептывал в ухо, что «это вред, вред и последствия страшные»…

Практически я была близка к «желтому» дому!

Я из семьи врачей и совершенно понятно, что мой круг общения – медики! Сколько же нервов я им попортила – страшно подумать! Но они терпеливо мне все объясняли… Закончилось тем, что на процесс вакцинации в клиническую больницу им. П. Страдыня со мной пошла невролог этой же больницы Анита Райта! Вот, что значит «старое» поколение врачей, которое свято помнит о клятве Гиппократа, и лечит людей не ради, простите, «бабла», а ради здоровья и жизни.

Вот как происходила моя вакцинация…

Я «прибыла», практически в обморочном состоянии, к пункту вакцинации в назначенное время… Очередь… Отстояв минут десять, я начала понимать, что не смогу завершить дело – страх обуял, а подсознание «рисует» неприглядные картинки… Я начала потихоньку «вытекать» из очереди, но была «водружена» на место твердой рукой своего мужа, который изрек: «Назад! Твоя нерешительность будет длиться бесконечно! Просто срамота – вся семья привилась, а ты чего ждешь?» Я начала объяснять, что, мол, не готова я, но была моментально остановлена советом – «звони Аните!» Устраивать скандал я не хотела – люди в очереди с интересом наблюдали за нами, а некоторые даже «приготовили» телефоны… Дрожащей рукой я набрала телефон врача и из последних сил «выдала»: «Анита, я около кабинета вакцинации, но тут очередь… я пойду домой, видимо… Ангел-Хранитель Анита Райта, видимо, чтобы не пугать меня, спокойно сказала: «Стойте на месте! Иду к вам. Разберемся».

В кабинет вакцинации я входила с Анитой… Страх был… Я зажмурила глаза и приготовилась к «неизбежному»! Из моих мыслей меня вывел голос медицинской сестры Марите, которая делала «укол»: «Visu labi». Как это, «всего хорошего»? Я только приготовилась же! Оказывается, пока я пребывала в «истерическом анабиозе», то меня уже вакцинировали! Ничего не почувствовала! Позже я узнала, что медсестра Марите – высочайший профессионал, которая вакцинировала и президента, и экс-президентов и т.д…

Суть в чем? Может, стоит правительству Латвии подумать над психологическим состоянием «боящихся» вакцинации пациентов? Может стоит, чтобы рядом с потенциальным «пациентом» был врач, который не смотрит на него, простите, «пустыми» глазами, а понимает, что, зачем и почему? Да, это кажется нереальным, но если есть в этом необходимость, то почему бы и нет? Это лучше, чем «принимать» звонки от такого нелюбимого министра Павлютса, который пытается обзванивать невакцинированных ради собственного кресла… Может, стоит правительству подумать о людях!

Я привилась исключительно благодаря врачу Аните! Я чувствовала поддержку, понимание и сочувствие.

Спасибо, латвийскому неврологу Аните Райте, и такой удивительной человечной Марите! Спасибо!

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