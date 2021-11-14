В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующая информация содержится в прогностической карте, которая опубликована на сайте учреждения.
Согласно последней информации, "желтый" уровень интенсивности явлений свидетельствует о том, что погода потенциально опасна.
В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение о порывах ветра до 15 метров в секунду будет действовать на территории столичного региона с 20.00 воскресенья до 20.00 понедельника. Кроме того, синоптики дополнительно предупреждают о гололедице в Московской области.
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