Прогулка по храмам Эстонии

Аргументы Недели → Общество 13+

13 ноября 2021, 21:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Балтийское Бюро «Аргументы Недели» продолжает знакомить читателей с православием в Эстонии. Напомним, приверженцы правой веры насчитывается в Эстонии более 200 тысяч человек. И у каждого свое представление, вопросы к священнослужителям, тайны, которые они могут доверить Богу.

Совсем недавно моя эстонская коллега Анна спросила: «Знаешь, у меня в последнее время все, как-то идет странно… Я понимаю, что локдаун, коронавирус – мало радости, но тяжко. Сходила в храм, увы, не помогает. Решила к экстрасенсу сходить – пустое. Пошла к «бабке» и так «посыпалось» на меня, что вот на исповедь собралась. Сходи со мной!»

Посетить еще одну православную церковь в Таллине – удовольствие, да и был у меня еще один «шкурный» интерес: что скажет священнослужитель конкретного, когда непонятно, что в жизни происходит… прям, «бабушка отшептала»…

Процедуру исповеди рассказывать не буду, но приведу совет протоиерея Андрея из одного православного прихода Эстонии:

«Сейчас люди торопятся. Им результат подавай быстро. А когда шли к колдунам, экстрасенсам, то о чем думали? Церковь против таких общений. Колдовство – смертный грех против Господа Бога! И если человек не покается в нем на исповеди, то будет вечно мучиться. Часто так бывает, что люди думают, что все само наладится… Нет, не наладится, а о самом себе человек должен позаботиться сам! А он ждет, что «бабка» или колдун решат его проблему, да и деньги за это платят. Не решат, а вот за деньги в вечности ответ держать будете. Не на добрые дела они шли… А еще терпения не хватает: злобствуем, раздражаемся, да и на промысел Господа не надеемся, а к чернокнижникам бежим… Что в этом – то хорошего? Еще больше проблем себе собираем. Ни один волос не упадет с головы человека без воли Господа. А Господь иногда попущает для ума: поверит человек, что на него колдун порчу наслал и станет беспокоиться, бегать по другим колдунам. А этого делать нельзя. Предаваться воли Божией надо. Для христианина, который молится, исповедуется, причащается, то ни порчи, ни колдуны, ни ворожения не навредят. Встали утром и помолились, сказали Господу тихонько: «Господи, помилуй. На все твоя воля!» Вот и день заладится»

Продолжение следует…

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