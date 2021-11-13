Эстония: православие и вера

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13 ноября 2021, 15:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Церковь Святого Николая

Сложно ли быть истинно православным в странах Прибалтики? Священнослужители говорят, что с Господом ничего не страшно! Надо только верить, молиться и жить по заповедям. Православие в Эстонии… Что мы о нем знаем?

Фото: Домский собор

Лидирующей религией в Эстонии всегда являлось лютеранство. Впрочем, сегодня в Эстонии многие жители себя относят к атеистам. Интересная статистика: только 31% населения Эстонии являются приверженцами конкретной религии!

Фото: Церковь Святого Олафа

Что касается православия, то оно, на сегодняшний день, занимает второе место после католиков: если обратиться к статистике, то более 200 тысяч человек исповедуют правую веру.

Немного истории.

Еще в СССР в Эстонии произошел раскол на Эстонскую Апостольскую Православную Церковь, которая действовала до 1941 года, и на Эстонскую Православную Церковь при Московском Патриархате. Что касаемо раскольников, то они значительно увеличили свой капитал – им была возвращена часть собственности, которая была конфискована в советское время. Это произошло, как мы понимаем, в 90-х.

Фото: Церковь Святого Николая

Что происходит сейчас с православием Эстонии?

Там действуют две юрисдикции, которые относятся к Москве и Константинополю. Эстонская Православная Церковь при Московском Патриархате признается и властями, как «структура» Русской Церкви, но отчасти считается, как иностранная.

Фото: Собор Святых Петра и Павла

Сложно ли найти общий язык при таком «соседстве»?

Продолжение следует…

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