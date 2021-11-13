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Депутат Госсовета Крыма предложил лишить Софию Ротару звания почётного гражданина республики

, 14:35 Источник: Аргументы Недели - Крым

Депутат Госсовета Крыма предложил лишить Софию Ротару звания почётного гражданина республики

Главный по культуре депутат Госсовета Крыма предложил революционное решение в отношении почетной гражданки Крыма.

Инициатива по лишению Софии РОТАРУ звания почетного гражданина Крыма принадлежит члену ЛДПР, председателю комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия крымского парламента Николаю ВОЛКОВУ.

ВОЛКОВ уверен – никакие заслуги не должны идти в зачет, когда РОТАРУ заняла позицию ожидания возвращения Крыма в состав Украины. «Все ее награды, звания, привилегии давались ей за ее творчество. Своим творчеством она когда-то укрепляла дружбу народов и Софию Михайловну за это уважали и любили. Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается».

Будет ли ЛДПР инициировать акт лишения ВОЛКОВ не уточнил.

В видео размещенном ниже столь же пламенное, как и заявление по РОТАРУ выступление депутата в поддержку поправок в Конституцию РФ.

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