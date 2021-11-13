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Крымский министр Рюмшин предлагает бороться с ценами на картошку с помощью казаков

, 13:40 Источник: Аргументы недели-Крым

Крымский министр Рюмшин предлагает бороться с ценами на картошку с помощью казаков

Андрей РЮМШИН считает, что картошка в Крыму должна стоить не 100-120 рублей, а 35-45. Ценами в магазинах он возмущен.

Цены на продукты на рынках Симферополя министр посчитал необоснованно завышенными. «Цены не контролируются, необоснованно завышены и не соответствуют рекомендованным», - заявил он и позже пообещал усилить контроль за ценами с привлечением сил крымского казачества.

В отличие от министра сельского хозяйства министр топлива и энергетики с критикой цен на топливо не выступает.

 

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