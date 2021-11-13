Промежуточные итоги переписи: население Краснодара выросло вдвое

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13 ноября 2021, 13:00

Штаб по проведению переписи в Краснодаре

В Краснодаре по поручению и.о. главы города Андрея Алексеенко состоялось заседание штаба по проведению переписи населения. Согласно промежуточным данным с прошлой переписи, которая проводилась в 2010 году, население краевой столицы увеличилось вдвое: до 1,7 млн человек вместо 830 тысяч жителей.

Алексеенко поручил в оставшиеся три дня переписи активно проводить подомовые обходы, чтобы застать дома тех, кого переписчикам не удалось опросить ранее. «Наша задача вместе с органами статистики — показать объективный результат, провести перепись максимально качественно, чтобы совместная масштабная работа увенчалась успехом и принесла пользу городу и горожанам», – заметил он.

Доктор социологических наук, профессор КубГУ Темыр Хагуров заявил, что данные миграционной службы могут быть не совсем точны, поскольку не все приезжие могут быть зарегистрированы. Однако добиться реальной картины помогают и другие данные. Такие, как темпы ввода жилья, автотрафик, дефицит школ и прочие. «Если оценивать все это в совокупности, то в городе Краснодаре сейчас проживают от 1,7 до 1,9 млн человек», – резюмировал он.

Андрей Алексеенко подчеркнул, что перепись очень важна для Краснодара, так как она может показать реальную численность населения краевой столицы и обосновать для федерального центра необходимость инвестиций в инфраструктуру города.

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