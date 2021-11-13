Сегодня отмечается Международный день слепых

Аргументы Недели → Общество 13+

13 ноября 2021, 11:56 Наталья Полянская

Фото: freepik.com

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ для слепых. Эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых, целью которого является привлечение внимания общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.



Валентин Гаюи впервые показал свой метод обучения слепых, посредством придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже на свои личные средства в своем собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником Валентина Гаюи был подобранный на церковной паперти мальчик.



Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи этого шрифта можно было обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.



По данным ВОЗ, сегодня в мире — примерно 2,2 млрд. человек живут с тем или иным видом нарушения зрения, из них 36 млн. человек поражены слепотой.

Во многих странах мира в Международный день слепых проводятся мероприятия для привлечения внимания общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим.

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