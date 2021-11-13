Сегодня отмечается Всемирный день доброты

Аргументы Недели → Общество 13+

13 ноября 2021, 11:24 Наталья Полянская

Официально Всемирный день Доброты был учрежден в 2000 году. Традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты. Данный праздник отмечается в Австралии, Канаде, Японии, Таиланде, Сингапуре, Великобритании и США.



Организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии в 1997 году, и собрала единомышленников движения доброты из разных стран и добровольцев, которые действуют по всему миру и своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. Сегодня присоединиться к ним могут все желающие, совершить добрый и благородный поступок.



Творить добрые дела очень просто, главное – начать. Даже просто добрая улыбка незнакомому человеку – уже способна на многое. Добрые дела повышают всем настроение, и влияют на самочувствие, повышают жизненные силы.



Согласно исследованию психологов и врачей из разных стран, люди, которые ежедневно совершают добрые дела, лучше чувствуют себя и физически, ощущают свою жизнь более гармоничной, а значит – они меньше болеют и дольше живут.



У праздника за время его существования появились и свои традиции. В День Доброты, помимо добрых улыбок и дел, важно дарить знакомым и незнакомым людям цветы.



В России впервые День Доброты прошел в 2009 году. В Москве на Манежной площади состоялся флешмоб, в котором приняли участие все желающие. Пришедшие на площадь часов взялись за руки, образовав большой круг, в центре которого оказался Глобус Часов Мира.

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