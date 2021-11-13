Доктор Мясников въехал в студию на белом коне

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13 ноября 2021, 10:38 Анастасия Иванова

Фото: кадр из передачи "О самом главном" / YouTube

Врач и телеведущий Александр Мясников появился в студии программы «О самом главном» на белом коне.



«Доброе утро, говорит и показывает доктор Мясников. Нет, я не сошел с ума, но вы же хотели принца на белом коне!» — обратился к зрителям Александр.



Телеведущий признался, что «всю жизнь мечтал на белом коне куда-нибудь въехать». «Поговорим о счастье, о принцах, об исполнении желаний. Оставайтесь с нами. Будет очень интересно», — добавил он.

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