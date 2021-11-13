В России создали виртуального помощника для пенсионеров

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13 ноября 2021, 10:54 Источник: RT

пенсионерка за ноутбуком, фото: pixels.com

В России создали голосового помощника для пенсионеров, который будет помогать работать с цифровыми сервисами, компьютерами, а также при необходимости сможет связаться с экстренными службами. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе НТИ.

Инициатива по созданию проекта принадлежит команде Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова.

Разработчики рассказали, что голосовой помощник, получивший название «Нина», уже работает в тестовом режиме. Отмечается, что виртуальный помощник имеет ряд конкурентных преимуществ в сравнении с западными аналогами, исправлены недостатки. Программа будет работать в офлайн-режиме, распознавать речь с акцентом, писать под диктовку и полностью взаимодействовать с персональным компьютером.

«Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нём разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нём до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение - родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи»,- пояснили в организации.

В мобильную версии планируется добавить возможность синхронизации с компьютером, что позволит программе помогать пользователям вне дома.

«Мы также закладываем в софт возможность обратиться в экстренные службы при резком ухудшении самочувствия пользователя»,- уточнили разработчики.

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