В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности системы QR-кодов на примере Китая

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13 ноября 2021, 10:09 Анастасия Иванова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Cистемы, связанные с введением QR-кодов для борьбы с распространением COVID-19, уже показали свою эффективность за рубежом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



По словам Пшеничной, повсеместное использование сертификатов о вакцинации поможет обеспечить безопасность россиян, а также достигнуть коллективного иммунитета. Наталья привела в пример Китай, где впервые были введены эти коды. Система QR-кодов работала в приложении WeChat, через которое китайцы совершают платежи, путешествуют в общественном транспорте и «без которого жить не могут». «Это помогало бороться с пандемией, предотвращать во время локдауна несанкционированные выходы в город и, конечно же, помогало отслеживать цепочку контактов вплоть до шестого», — оценила меры против коронавируса представитель ведомства.



Как заявила эксперт, в России сейчас решаются сразу две проблемы: борьба с пандемией и увеличение количества зараженных. «Последний опыт европейских стран доказывает, что допуск по QR-кодам в общественные места, транспорт — он себя оправдывает. Потому что это блокирует распространение коронавируса», — объяснила специалист.

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