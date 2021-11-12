Заммэра Владимир Ефимов рассказал о планах мэрии Москвы по выпуску «зелёных» облигаций для физлиц

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12 ноября 2021, 22:17

В течение ближайших двух месяцев правительство Москвы намерено выпустить первые «зелёные» облигации, предназначенные для реализации среди физических лиц, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В мае 2021 года Москва впервые эмитировала и разместила на Московской бирже «зелёные» облигации, прибыль от которых стала направлять на улучшение экологии в городе, в частности, на замену устаревших дизельных автобусов электробусами и строительство метрополитена. После размещения «зелёных» ценных бумаг на бирже был зафиксирован значительный спрос, превышающий предложение, кроме того, интерес к таким облигациям проявили и обычные москвичи. Именно в их интересах город и планирует выпускать «зелёные» ценные бумаги для физлиц.

«Мы думаем, что в ближайшие месяц-два выпустим отдельный „зелёный“ заём, но уже исключительно для населения», — рассказал о намерениях столичного правительства вице-мэр Владимир Ефимов.

По словам заммэра, одной из причин решения выпуска облигаций для физлиц стала проявленная активная позиция москвичей, которые вложили в «зелёные» ценные бумаги порядка шестисот миллионов рублей частных инвестиций.

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