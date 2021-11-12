Дело по иску директора телеканала «Санкт-Петербург» против Twitter рассмотрят в России

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12 ноября 2021, 19:33

Фото: pixabay.com

Судьи Московского городского суда приняли знаковое решение для всей системы правосудия в России. На заседании апелляционной инстанции установлено, что российские граждане имеют право на рассмотрение споров с крупнейшими компаниями IT-индустрии на территории РФ. Решение перенести судебный спор на родину истца судьи Московского городского суда приняли при вынесении решения по делу Александра Малькевича* против Twitter.

Информацию о вердикте суда столицы РФ размещена юридической службой компании «Конкорд» на официальной странице предприятия во «ВКонтакте»

«Таким образом, текущее заседание носило знаковый характер, поскольку в нем было установлено, что российские граждане имеют право на рассмотрение споров с такими IT-гигантами как Twitter в судах на территории РФ», - говорится в сообщении.

Сейчас Александр Малькевич работает на посту директора телеканала «Санкт-Петербург». Однако сам иск был подан еще год назад, когда журналист занимал должность директора «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ). Тогда руководство компании Twitter удалило аккаунт Александра Малькевича без указания причин. Хотя, как отметил сам журналист, никаких соглашений с гигантом IT-индустрии он не нарушал.

Суд первой инстанции еще в начале ноября 2020 года принял решение отказать в удовлетворении иска, в качестве причины указав неподсудность российским законам. Но практически сразу журналист подал апелляцию, обосновав свое решение позицией Верховного суда РФ.

Дело в том, что в определении от 9 июня указывается, что российские суды должны рассматривать иски к иностранным компаниям в случаях, если речь идет о защите персональных данных.

«Проще говоря, я хочу проверить, как работают наши законы — и доказать, что они могут работать. Особенно, когда речь идет о защите прав граждан нашей страны», — объяснил свое решение в ноябре 2020 года Александр Малькевич.

Напомним, что фигуру журналиста длительное время связывали с именем петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Еще до того, как возглавить «Фонд защиты национальных ценностей», Александр Малькевич руководил одним из СМИ, входящих в «фабрику медиа».

Сейчас на посту главы ФНЗЦ находится известный социолог Максим Шугалей. Кстати, несколько лет назад Александр Малькевич принял активное участие в решении вопроса об освобождении ученого из ливийского плена.

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