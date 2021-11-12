Дом шоумена Тимура Родригеза ограбили, когда он с женой путешествовал по Италии

В дом известного шоумена, телеведущего, бывшего резидента Comedy Club Тимура Родригеза в ближайшем Подмосковье залезли грабители в тот момент, когда артист с супругой путешествовал по Италии. Особняк Тимура Родригеза (Керимова) находится в деревне Глухово.
Злоумышленники отжали дверь на террасе первого этажа дома знаменитости, проникли в особняк и вынесли все, на что упал взгляд, и что смогли утащить.
По данным Telegram-канал Mash, преступники унесли крупную сумму денег в рублях и валюте - 400 тысяч рублей и 45 тысяч долларов. Также грабители украли драгоценности жены шоумена.
Вернувшись из путешествия, Тимур Родригез отправился в полицию и написал заявление об ограблении дома, - сообщает "Телепрограмма".
По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.