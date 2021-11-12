Дом шоумена Тимура Родригеза ограбили, когда он с женой путешествовал по Италии

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2021, 19:28 Источник: Тeleprogramma.pro

Тимур Родригез, фото: vk.com/timurrodriguez

В дом известного шоумена, телеведущего, бывшего резидента Comedy Club Тимура Родригеза в ближайшем Подмосковье залезли грабители в тот момент, когда артист с супругой путешествовал по Италии. Особняк Тимура Родригеза (Керимова) находится в деревне Глухово.

Злоумышленники отжали дверь на террасе первого этажа дома знаменитости, проникли в особняк и вынесли все, на что упал взгляд, и что смогли утащить.

По данным Telegram-канал Mash, преступники унесли крупную сумму денег в рублях и валюте - 400 тысяч рублей и 45 тысяч долларов. Также грабители украли драгоценности жены шоумена.

Вернувшись из путешествия, Тимур Родригез отправился в полицию и написал заявление об ограблении дома, - сообщает "Телепрограмма".

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости