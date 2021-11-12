Депутаты умеют удивлять

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12 ноября 2021, 19:57 Анна Елизарова,

Фото: Дмитрий Чернышевский

В феврале 2020 года областной депутат Дмитрий Чернышевский опубликовал в Фейсбуке пост под названием «Цирк с конями в областной думе». «Говорят, император Калигула сделал своего коня сенатором. Нам и Калигулы не нужно — кони в областном парламенте уже есть.

Так вышло, что я наблюдал очередное заседание областной думы не из зала, а с больничной койки. Скажу вам, что со стороны это еще более отвратительное зрелище, чем изнутри. Коммунисты орали, свистели, ревели сиренами мегафонов, оскорбляли женщин, размахивали тряпками транспарантов, нагло и самоуверенно провоцировали – в общем, вели себя как завокзальная шпана. И никто ничего с этим сделать не мог. Потому что «нельзя препятствовать народным избранникам».



И правда, каждый год депутаты удивляют все больше и больше. Кто знает, зачем они вдруг совершают такие странные поступки: чтобы привлечь внимание или просто повинуясь порыву. Ясно одно — наблюдать за этим все интереснее.

Сергей Хлань

Не только в нашей стране депутаты устраивают перфомансы или непонятные выходки. На заседании Херсонского областного совета в Украине в конце апреля этого года Сергей Хлань — представитель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» подошел к депутату от ОПЗЖ Егору Устинову с нарисованным на бумаге флагом России с подписью «пособник оккупантов» и бумажной петлей. Хлань попытался повесить свою поделку из бумаги на шею депутата от ОПЗЖ.



Не очень хорошего мнения о своих коллегах и прославившийся скандалами в палате представителей Бельгии независимый депутат Лоран Луи. На заседании парламента, из-за слов о стоимости визита в Брюссель президента США Барака Обамы, депутат обозвал премьер-министра страны Элио Ди Рупо педофилом. «Спасибо, господин педофил, спасибо, господин премьер-министр», — заявил Луи в ответ на неудовлетворившие его объяснения глав. Из-за этой выходки почти половина депутатов покинула зал, а после перерыва председатель парламента лишил Л.Луи слова до конца заседания.

Лоран Луи



Если рассматривать сентябрьские выборы, можно вспомнить немало ситуаций, которые привлекли внимание и в которых были замешаны депутаты. Так, в агитационный период появился вопрос: священник в депутатах — миф или реальность? В черной одежде, похожей на рясу, со слоганом «Отец Тимофей с верой в людей» предстал нижневартовский кандидат в депутаты городской думы от КПРФ Тимофей Герасименко в агитационных материалах. Такие плакаты с депутатом-коммунистом заинтересовали жителей и уже к вечеру они висели по всему городу — в подъездах, на остановках, детских площадках и в магазинах. На самом же деле, Герасименко не имеет никакого отношения к Русской православной церкви. Он работает электромонтером в небольшой фирме.

Тимофей Герасименко

После выборов депутаты тоже не остались без внимания: в Хабаровске случилась неприятная выходка одного из членов городского парламента от ЛДПР — Павла Шестопалова. Он начал ссору, сильно избил Евгения Плетнева, нанес ему тяжелейшую травму головы. Потерпевшего без сознания доставили в больницу, диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму и сделали операцию — трепанацию черепа. Один из депутатов гордумы Хабаровска сообщил, что инициатора драки «уволили с должности руководителя молодежной организации политической партии». Один вопрос — зачем? Позже выяснилось, что депутаты активно «обмывали» успешные для них итоги выборов, после чего разошлись во мнениях и подрались.

Виктор Кондрашов



Каждый депутат старается с честью и достоинством работать на своем участке, защищать ценности народа, решать их проблемы. Но стоит знать, что, как и другим людям, депутатам свойственна обидчивость. Так, после слов солиста группы Little Big Ильи Прусикина о том, что вода в «самом чистом озере мира» на самом деле грязная, депутат Иркутского заксобрания Виктор Кондрашов оскорбился и через неделю выпустил собственное видео, где пародирует артиста. В образе Прусикина, в брюках клеш и при усах, Кондрашов спел и, как будто от лица Ильи, извинился перед сибиряками за свои слова.

И, конечно, у каждого человека есть свое чувство юмора. В Италии, каждый знает, кто такой Сильвио Берлускони, ведь итальянцы любят шутить о нем, а он любит шутить обо всем.

Сильвио Берлускони

История экстравагантного чувства юмора политика насчитывает много нелепых, но забавных ситуаций. В 2005 году премьер поставил под угрозу отношения Италии с Финляндией, заявив, что применил умения плейбоя в переговорах с президентом Тарьей Халонен. Впечатленные этим заявлением финны даже выслали из страны итальянского посла. А вообще итальянскому миллиардеру необязательно что-то говорить, чтобы поднять окружающим настроение. В 2008 году во время визита Ангелы Меркель в Италию премьер не стал дожидаться гостью у дверей зала заседаний, а, хихикая, затесался в шеренгу почетного караула, где и был потом не без труда обнаружен канцлером Германии.

Еще один человек, о котором стоит упомянуть — Владимир Жириновский. Он всегда отличался, но не только умением шутить, но и умением острословить и удивлять. Так, 8 апреля 1994 года лидер ЛДПР напал на коллегу по фракции Владимира Борзюка, а также оказавшегося рядом корреспондента журнала «Столица» Алексея Пятковского. В июне 1995 года в прямом эфире передачи «Один на один» Владимир Жириновский плеснул водой в лицо губернатору Борису Немцову, после чего швырнул в него стакан. Без драк тоже не обошлось: в сентябре 1995 года в ходе потасовки в Госдуме, завязавшейся во время обсуждения ситуации на Балканах, господин Жириновский оттаскал за волосы депутата Евгению Тишковскую и ударил в лицо ее коллегу Нину Волкову. А 30 марта 2005 года Владимир Жириновский подрался с депутатом фракции «Родина» Андреем Савельевым, которому лидер ЛДПР в ответ на замечание плюнул в лицо. В наказание господина Жириновского на месяц лишили голоса в Госдуме.

Владимир Жириновский

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