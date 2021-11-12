Андрей Бочкарев: Девятый участок Юго-Восточной хорды готов более чем на треть

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12 ноября 2021, 18:51

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что строительная готовность девятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД составляет 35%.



«В рамках строительства девятого участка Юго-Восточной хорды, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается построить более 10 км дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к основному ходу ЮВХ, а также ряд искусственных сооружений. На данный момент общая готовность участка составляет 35%», - рассказал Бочкарев.



По его словам, сейчас на этом участке идет строительство эстакады основного хода протяженностью порядка 1,2 км, которая пройдет над путями Курского направления МЖД.



«В настоящее время сооружены 16 из 18 опор эстакады по основному ходу, идет монтаж пролетных строений. Полностью завершено возведение опор и пролетов эстакадных съездов, выполняются работы по устройству мостового полотна», - уточнил Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (выступает генеральным подрядчиком и проектировщиком ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады) Юрий Кравцов отметил, что еще одна эстакада основного хода строится в районе станции МЦД-2 «Красный строитель».



«На сегодняшний день завершено возведение всех пяти опор сооружения», - сообщил Кравцов.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что ранее на девятом участке ЮВХ началось строительство путепровода тоннельного типа под путями Павелецкого направления. Работы ведутся без остановки движения поездов, в частности «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово.





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