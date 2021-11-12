Сын своей страны

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2021, 17:32

Сегодня день рождения Юрия Полякова - доброго друга нашей редакции и важнейшего российского литератора современности.

Юрий Поляков один из самых уважаемых авторов той еще, «советской» закалки. Писатель, драматург, поэт, сценарист, редактор, общественный деятель - в каждой своей ипостаси он безусловно достигал самых вершин.

Юрий Поляков настоящий «сын эпохи». Родился в семье электромонтера и технолога маргаринового завода. В наше время это было бы непреодолимым препятствием для человека, который решил связать свою судьбу с творчеством. Но тогда, в «застойном совке» социальные лифты работали исправно и главным мерилом являлось наличие таланта. Этого у Юрия было хоть отбавляй. Но путь свой в литературу он прошел честно и без прыжков по ступеням - отслужил в армии, работал корреспондентом, редактором.

Он жил и живет одной жизнью со своей страной. Время гласности его не обманывало - первые его повести «ЧП районного масштаба» и «Сто дней до приказа» шли к своему читателю долгие годы, преодолевая сопротивление чиновничьей и военной цензуры. Но выйдя в свет, они потрясли общество.

Несомненный талант и принципиальность Юрия Полякова вызывали уважение окружающих и вели его по творческой лестнице. Каждый его роман, повесть или сценарий становились поводом для обсуждений и никогда не проходили незамеченными.

В 2001 году он возглавил самое авторитетное в творческом мире издание - «Литературную газету». И возглавлял ее 16 лет! С 2017 года он уступил кресло главного редактора «Литературки», но остался председателем редакционного совета.

Несмотря на то, что начинал свою творческую карьеру Юрий Поляков, нещадно бичуя пороки позднего советского общества, саму перестройку и то, что последовало за ней, он считает преступлением и демонстрацией того, как нельзя поступать со страной.

За сорок пять лет работы в литературе писатель выпустил около 150 книг, включая переводы и переиздания. Десятки его произведений экранизированы и не меньшее количество пьес поставлено на театральных подмостках. Юрий Поляков – ведущий современный драматург, его пьесы с успехом идут в Москве, театрах страны от Владикавказа до Владивостока, в СНГ и дальнем зарубежье, собирая полные залы. Произведения Полякова переведены на многие языки стран ближнего и дальнего зарубежья, включены в школьные и вузовские курсы современной российской литературы. Поляков - активный общественный деятель, более десяти лет он входил в Совет при Президенте РФ по культуре и искусству, являлся членом Общественной палаты, возглавлял Общественный совет Министерства культуры РФ, был заместителем председателя Общественного совета при Министерстве обороны. В настоящее время он входит в попечительский совет Патриаршей литературной премии, в совет по культуре Госдумы, в Общественные советы Министерства культуры и Министерства обороны РФ, является членом президиума Общества русской словесности.

12 ноября Юрию Полякову, большому другу нашей редакции, исполнилось 67 лет. Мы желаем ему творческого и общественного долголетия, чтобы переполняющая его энергия согревала своим теплом всех окружающих его людей. Вы достойный сын своей страны!

Редакция «Аргументы Недели»



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