Экономист Александр Сафонов назвал частые ошибки при оформлении пенсий

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12 ноября 2021, 17:21

pixabay.com

Россияне подвержены риску получить пенсию ниже, чем положено из-за различных ошибок. Об этом в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» рассказал экономист, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.



Не все россияне в полном размере получают пенсионные выплаты. Существуют некоторые ошибки при её оформлении. Одна из самых известных — не все работодатели производят отчисления в Пенсионный фонд вовремя.



Чтобы человеку пересчитать выплаты, ему надо обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда и собрать документы, которые подтвердят стаж.



«Надо следить, чтобы трудовые отношения были оформлены правильно. Это значит, что должен быть составлен трудовой договор с указанной суммой заработной платы. Также нужны документы, подтверждающие получение денег. Например, выписки с банковского счета. Таких документов будет достаточно, чтобы доказать, что человек был в трудовых отношениях с работодателем и виновен в этой ситуации именно работодатель», — пояснил специалист.



По словам Александра Сафонова, еще одной частой причиной маленькой пенсий является «серая зарплата». То есть работодатель делит заработную плату на официальную и неофициальную часть. В таком случае пенсия будет расчитываться только из официальной части.

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