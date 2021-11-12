Кто должен получить премию перед Новым годом

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2021, 17:17

Фото: pixabay.com

Как пишет "Вечерняя Москва", юрист Александр Толмачев рассказал, кому положена премия перед Новым годом.

Получение премии в конце календарного года зависит от договора и его условий между работодателем и сотрудником.

"Если это трудовой договор, в документе может быть предусмотрена так называемая 13-я зарплата. Но работодатель не обязан ее выплачивать, все зависит от финансового положения компании. Второй вариант — договор ГПХ (гражданско-правового характера). В этом случае, естественно, никаких премий не предусмотрено, но в договоре могут быть прописаны так называемые бонусы за перевыполнение плана. То, что указано в договоре, то и будет исполняться. Если не написал — смотри закон, но превыше всего договор," — подчеркнул юрист.

На время испытательного срока премия не предусматривается, но если сотрудник показывает максимальную продуктивность, то его могут финансово поощрить, как и остальных сотрудников.

Но есть и альтернативный способ получить премию к Новому году - уволиться. В этом случае работодатель должен будет выплатить сотруднику двухмесячный оклад и оставшиеся отпускные. Такое выходное пособие дается, чтобы работник смог отдохнуть перед устройством на новую работу. Главное, нужно не забывать, что об увольнении стоит предупредить за 14 дней и отработать этот срок.

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