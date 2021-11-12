Дочь челябинского вице-губернатора спасает ковидных пациентов

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12 ноября 2021, 16:12 Анна Семенова

Галина Гехт помогает людям справиться с ковидом. Фото: страница Ирины Гехт в Инстаграм

Ирина Гехт написала об этом на своей странице в Инстаграм.

Трогательная запись появилась на личной страничке первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт. Она рассказала о своей дочери, которая вчера впервые отправилась работать в «красную зону» ковидной больницы.

По сообщению URA.ru, девушка не осталась в Москве, где учится на отлично в медицинском вузе, а приехала на практику в родной Челябинск, в ОКБ №3.

Ирина Гехт написала, что о карьере врача дочка Галина мечтала с самого детства: делала уколы мягким игрушкам. Теперь же ее решение – помогать тем, кто борется с коронавирусом. Вице-губернатор призналась, что переживает за дочь, ведь работа очень тяжелая. Но в то же время чиновница очень гордится своим ребенком.

Чьи еще дети не побоялись «красной зоны»

Дочь главного врача «филатовской» больницы в Москве Валерия Вечорко учится на третьем курсе медицинского института. Она сама попросила отправить ее к самым тяжелым пациентам: кормит больных, перестилает им постели.

Дочь спецкора «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой ради служения людям отказалась от карьеры модели. Она также трудится в «красной зоне» с прошлого года.

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