Собянин: Около 2 тыс. инновационных компаний работает в технопарках Москвы

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12 ноября 2021, 15:15

Фото: соцсети

Около 2 тысяч инновационных компаний работает в технопарках Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения медицинского технопарка «Мосмедпарк» в Курьяново.



«Сегодня здесь, на этой площадке, создан уникальный в стране технопарк, в котором есть все для различного рода испытаний: начиная от изобретений и заканчивая выдачей уже регистрационных удостоверений, включая клинические испытания и технические испытания. В целом технопарки Москвы сегодня насчитают около 2 тыс. инновационных предприятий, десятки тысяч рабочих мест, инновационных, и, конечно, важное направление московских технопарков, особенно сегодня, в условиях пандемии - это развитие медицинского направления»,- отметил Сергей Собянин.



Он добавил, что в период пандемии многие компании нарастили объемы производства в 1,5-2 раза.



«Во время пандемии необходимо было нарастить объемы, мощности наших фармацевтических московских промышленности, медицинских изделий. И я благодарен производителям, которые нарастили в 1,5-2 раза объемы. Но помимо известных лекарственных препаратов потребовались новые инновационные решения, новые препараты, и, конечно, фармацевтика в целом, биотехнические лаборатории включились в эту работу»,- рассказал Сергей Собянин.



По его словам, «Мосмедпарк» – яркий пример новой индустриализации Москвы.



Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что медицинский технопарк «Мосмедпарк» был создан в 2017 году на территории бывшей инфекционной клинической больницы №3. Управляющая компания технопарка - КП «Технопарк «Строгино». В 2017-2021 годы были проведены работы по капитальному ремонту большинства старых корпусов.



Ремонт оставшихся корпусов должен завершиться до конца 2022 года. По итогу общая площадь технопарка достигнет 21,2 тыс. кв. м.



Для оказания полного цикла услуг и сервисов для развития проектов медицинских и фармацевтических компаний под единым брендом «Мосмедлаб» в технопарке действуют центр 3D-прототипирования, центр генетических исследований и разработки диагностических систем - центры доклинических и клинических исследований с собственным коечным фондом; испытательные лаборатории - для медицинских изделий - ООО «МИИЦ МИ» - и лекарственных препаратов - ООО «Научно-исследовательский регистрационный центр Биолайф», центр регистрации и сертификации медицинских изделий - ООО «Первая комплексная регистрационная компания» - и лекарственных препаратов - ООО «Вита этерна»; центр коммерциализации и развития продаж.



Всего в технопарке арендует площади более 30 компаний. В них работают около 450 человек. По итогам 2020 года общая выручка резидентов технопарка превысила 4,2 млрд руб. Свободными остаются всего 2% площадей.



В настоящее время в Москве создано 45 технопарков, в том числе шесть инвестиционных приоритетных проектов по созданию технопарков. В них работают порядка 2 тыс. высокотехнологичных компаний, создано свыше 68 тыс. рабочих мест. Доля свободных для аренды площадей в московских технопарках в среднем составляет чуть более 1%.





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