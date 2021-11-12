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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил внести изменения в систему начисления пенсий

, 15:13

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил внести изменения в систему начисления пенсий
Ярослав Нилов, фото из соцсети Facebook

Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов предложил провести новую пенсионную реформу. По мнению Нилова, нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы обязательного пенсионного страхования. Парламентарий хочет внести изменения в систему начисления негосударственных пенсий.

Нилов в своем Telegram-канале прокомментировал инициативу Центра стратегических разработок о создании в России негосударственного пенсионного плана для самозанятых.

Он уверен, что «нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать ее замораживать, и искать, в том числе пропагандистскими методами, стимулирующие варианты, создавая гражданам максимально комфортные условия для добровольного зарабатывания негосударственной пенсии».

Как думает Нилов, сейчас люди не готовы формировать свою будущую пенсию из-за недоверия к государству.

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