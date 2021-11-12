Законопроект об общественных объединениях обсудили в Общественной палате Кубани

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12 ноября 2021, 13:43

Сократить длительность проверок, упростить отчетность для некоммерческих организаций (НКО) и распространить на них меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Эти и другие изменения предлагает внести Минэкономразвития РФ в федеральный закон «Об общественных объединениях», который, в том числе, регулирует правовой статус НКО — исполнителей общественно полезных услуг.

Сейчас документ проходит общественное обсуждение, в котором принимают участие члены Общественной палаты Кубани.

Законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон № 82 «Об общественных объединениях», подготовило Минэкономразвития в соответствии с поручением Президента РФ. Документ прошел первое чтение в Госдуме РФ — депутаты приняли его концепцию и оценили соответствие основных положений российской Конституции.

Перед рассмотрением во втором чтении законопроект проходит общественные обсуждения. Одно из них состоялось в среду на площадке Общественной палаты РФ с участием авторов законопроекта, представителей общественных палат субъектов РФ и экспертов.

Как пояснили в Минэкономразвития, законопроект, среди прочего, предлагает сократить длительность проверок НКО в год: с 20 рабочих дней до 15 часов, избавиться от двойной отчетности и изменить сроки ее предоставления. Также предлагается распространить на НКО меры поддержки МСП, например, информационную поддержку и обучение, поручительство гарантийных фондов, предоставление микрозаймов, наладить взаимодействия НКО с банками.

По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, вопрос мер финансовой поддержки общественных организаций особенно остро встал в период пандемии: выяснилось, что банки и НКО не умеют взаимодействовать, и получить «антикризисные» кредиты смогли лишь несколько сотен НКО по всей стране.

— Некоммерческим организациям объективно не хватает мер поддержки, которые предусмотрены для бизнеса, — пояснил член Общественной палаты Кубани, президент регионального Ресурсного центра поддержки гражданского общества Сергей Петухов, — одного из институтов инфраструктуры для социально ориентированных некоммерческих организаций. — Но пока не ясно, как это будет организовано. Сложность — в том, что институты инфраструктуры поддержки МСП не знакомы в должной мере со спецификой деятельности НКО — юридической и организационной. Возможно, каналы получения новых мер поддержки НКО останутся прежними.

— Основная проблема НКО — руководитель вынужден брать на себя обязанности юриста, бухгалтера, кадровика, естественно, не имея необходимого образования в этих сферах. Он не может предусмотреть все нюансы, из-за чего нередко организация вынуждена приостанавливать деятельность: не вовремя сдал какой-то отчет — банк заблокировал счет, —уточнил председатель Краснодарского регионального отделения общественной организации «Российский союз молодежи», член комиссии ОП КК, в ведении которой находятся, в том числе, вопросы развития НКО, Аскер Тюрин. — Инфраструктура поддержки МСП активно работает по таким образовательным программам. Доступ к ним станет серьезным толчком в развитии НКО.

Эксперты краевой Общественной палаты добавляют, что необходимо также распространить реформу контрольно-надзорной деятельности на Минюст, поскольку взаимодействие с ведомством вызывает у НКО наибольшие трудности, упростить порядок выкупа недвижимости и в целом избавиться от излишней бюрократии в деятельности объединений граждан, ведь конечная цель предлагаемых изменений — сделать доступнее для населения социальные услуги, которые оказывают НКО.

Общественные обсуждения законопроекта продолжаются. По их результатам Минэкономразвития РФ подготовит документ ко второму чтению.

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