Профессор Константин Северинов пояснил, для чего нужен реестр граждан с антителами к COVID-19

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12 ноября 2021, 12:26

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Информация о том, у кого есть или отсутствуют антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 необходима, она позволит оценить реальный уровень иммунитета. Доктор биологических наук, профессор Сколтеха Константин Северинов пояснил, для чего нужен реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу, но при этом не обращались за помощью к врачу или болели бессимптомно, создать который предложил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам профессора, идея депутата верная, это помогло бы планировать какие-то эпидмероприятия.

Северинов в беседе в RT отметил, что сведения о том, у кого есть или отсутствуют антитела к коронавирусу, позволят оценить реальный уровень иммунитета. "И для того чтобы это осуществить, нужно иметь согласованную политику по поводу того, какими тестами можно пользоваться, так как разные тесты на наличие антител дают совершенно разные цифры, поэтому очень сложно сравнивать результаты", — сказал профессор. Он отметил, что для реализации предложения Леонова потребуется серьёзное финансовое обеспечение.

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