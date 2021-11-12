В России за сутки выявили 40 123 новых случая COVID-19, из них 1 798 в Самарской области
12 ноября 2021, 12:01
В России за прошедшие сутки выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По сведениям оперштаба, в Москве положительный ПЦР-тест оказался у 5 183 человек.
В Санкт-Петербурге - 3 421 новый случай, в Московской области - 2 726. Высокий суточный прирост заболевших в Самарской области, в этом регионе выявлено 1 798 новых случаев COVID-19.
828 новых случаев зафиксировано в Крыму, 786 - в Нижегородской области, 776 - в Воронежской области, 727 - в Свердловской области, 720 - в Красноярском крае. Чуть менее 700 - в Пермском крае и в Башкирии. Скончались за минувшие 24 часа 1 235 пациентов, у которых коронавирус был подтвержден. Выздоровели и выписаны за сутки 33 645 пациентов.
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