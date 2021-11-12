Народная дипломатия в Волгограде шагнула в «цифру»

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12 ноября 2021, 11:40

Фото Комитет экономической политики и развития администрации Волгоградской области

Изменившийся мир переходит на новые коммуникации. Традиционный форум «Диалог на Волге», прошедший в Волгограде, теперь поддерживает цифровые форматы и объединяет ещё большее количество людей. В круглых столах, дискуссиях, конференциях, пленарных заседаниях, квизах, проведённых в онлан-формате, поучаствовали более шестнадцати тысяч человек из Франции, Италии, Великобритании, Германии, США, КНР, Сербии, Словении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Абхазии, Эстонии, Нигерии, Ирана, Турции, Чехии.

Пандемийные ограничения показали, что именно некоммерческий сектор может очень быстро реагировать на возникающие запросы. Пользуясь ресурсами власти, достаточно быстро у некоммерческих объединений получается организовать мероприятия и, поддерживая идеи, воплощать их в реальные дела. На круглом столе «Жители - жителям»: впервые в Волгограде подписали соглашение о сотрудничестве между некоммерческими организациями двух стран - России и Великобритании. Это хороший пример народной дипломатии.

- Культура побратимства с другими странами и городами развита в Великобратании, - рассказала Роуз Наваб, лидер компании «Твинстудиопроджект» из Ковентри. – Старшее поколение мотивирует молодое и все заинтересованы, это определенный стиль жизни. Главная цель моей компании – общение и работа с молодыми художниками. Мы поддерживаем новые инструменты и методы общения, которые и определяют переход истории побратимства от старших к молодым.

В прошлом году на таком же форуме «Диалог на Волге» Роуз Наваб рассказала об идее проекта «Цифровая скатерть Волгоград-Ковентри». В этом году на форуме подписали соглашение, обсудив все детали работы. Это будет не только настоящее полотно-скатерть с рисунками и фотографиями, картинами, но и цифровая копия, в которой зашифруют все отобранные материалы. Всего предполагается взять работы около 300 человек. Готовая скатерть будет храниться один год в Волгограде, один – в Ковентри.

Старшее поколение, конечно же, помнит историю, давшую начало побратимских отношений Волгограда и Ковентри. Город в Великобритании был так же, как Сталинград, почти полностью разрушен фашистскими бомбардировками. В 1943 году женщины из Великобритании прислали жителям Сталинграда скатерть, на которой были вышиты 830 имен женщин и слова: «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие», а также передали деньги на покупку рентгеновского оборудования для ускорения лечения раненых советских солдат.

Теперь историю в своих форматах интерпретирует поколение молодых. Волгоградцы готовятся «зашить» в работах и новую символику региона. Победная V – «виктори» понятна почти на всех языках мира, а в Великобритании – особенно. С новыми форматами придет и новое узнавание Волгограда – через историческое героическое прошлое к миролюбивому настоящему.

Международный форум прошёл в локациях реальных площадок, которыми в городе на Волге стали конференц-зал «Сити Холл», администрация Волгограда, комитет экономической политики и развития Волгоградской области, Региональный волонтерский центр, музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоградская торгово-промышленная палата, комитет здравоохранения и комитет по развитию туризма Волгоградской области, Волгоградской области, Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

Но благодаря онлайн-форматам в форуме поучаствовали Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН ­Василий Небензя, зампред Совета Федерации ФедСобрания Российской Федерации Константин Косачев, мэр Дижона Франсуа Ребсамен и и.о. главы Волгограда Владимир Марченко, премьер-министр земли Бранденбург в отставке Маттиас Платцек.

В пленарном заседании «Вклад общественной дипломатии в международное сотрудничество» приняли участие советник руководителя Россотрудничества, Генеральные консулы Казахстана в Астрахани и Узбекистана в городе Ростове-на-Дону, руководитель Отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, руководитель Представительства Россотрудничества во Франции - директор Русского дома науки и культуры в Париже, почетный Консул Италии в Волгограде, Президент Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Мазандаран Исламской Республики Иран и другие представители общественности и научного сообщества.

По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области в этом году впервые на форуме к обсуждению международных вопросов подключились юные. На круглом столе, посвященном детской дипломатии, школьники от 12 до 17 лет предложили свои инициативы по развитию дружбы между странами. Одно из предложений - развивать проект «Книга города», в котором собирать самые важные и интересные факты о городах, географические и краеведческие сведения, а потом создать библиотеку из таких книг. Участники из Хиросимы и Севастополя предложили провести видеофлешмоб, в котором каждый представитель страны ловит бумажного журавлика и передает его представителю другой страны, подчеркивая связь людей всего мира. Также в числе детских инициатив - создание цифровой платформы для знакомства детей и подростков из разных стран, взаимодействие молодежи для организации и проведения национальных и тематических праздников.

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