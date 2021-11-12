Поставки российского газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу в Германию снизились на 40 процентов

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12 ноября 2021, 11:44 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу в Германию в пятницу снизились примерно на 40 процентов. Через Украину поставки газа стабильны. Немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа в Германию сегодня утром снижается примерно на 40 процентов к четвергу — почти до 450 тысяч кубометров в час.

Поставки "Газпрома" через Украину держатся на уровне среды и четверга. Заявки на прокачку через "Оператора ГТС Украины", как накануне, указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок - 109 миллионов кубометров в сутки.

Газопровод Ямал-Европа, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Трубопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Газопровод может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

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