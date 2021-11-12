«Когда я играю, меня не существует — я растворяюсь в своей героине»: Энн Хэтэуэй исполняется 39 лет

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12 ноября 2021, 11:28 Наталья Полянская

Известная американская актриса и певица Энн Хэтэуэй сегодня отмечает свой день рождения. Обладательнице премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Оскар» исполняется 39 лет.

Энни Жаклин Хэтэуэй родилась 12 ноября 1982 года В Нью-Йорке. Её отец был адвокатом, а мать актрисой. Девочка окончила среднюю школу в Нью-Джерси. В детстве она играла в театре и выступала в нескольких спектаклях. В подростковом возрасте Энни снялась в телесериале «Будь собой».

Ее дебютом является фильм-комедия «Дневники принцессы». Кроме того, девушка сыграла в фильме «Дьявол носит Прада».

В 2007 году вышел фильм «Джейн Остин», в котором она сыграла роль знаменитой английской писательницы.

А через четыре года актриса получила главную роль в мелодраме «Один день».

В 2012 году Хэтэуэй снялась в роли женщины-кошки в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

Энн Хэтэуэй почти четыре года встречалась с итальянским бизнесменам Рафаэлло Фольери. Вскоре они расстались. И в сентябре 2012 года актриса вышла замуж за Адама Шульмана. У пары есть двое сыновей.

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