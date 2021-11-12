Член ОНК Алексей Мельников: в карцере Иван Сафронов читал «Игру престолов»

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12 ноября 2021, 11:48 Источник: RT

СИЗО, Maksim Konstantinov/globallook.com

Ответственный секретарь Общественного наблюдательного комитета Алексей Мельников рассказал, чем занимался в карцере помещенный туда на трое суток советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. Журналист содержится сейчас в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене.

Иван Мельников в интервью RT, напомнил, что Сафронов провел трое суток в карцере за то, что попытался со своим сокамерником наладить работу телевизионной антенны. «В администрации изолятора нам сообщили, что у Сафронова было два выговора. Один — за хранение лезвия бритвы, второй — за первую попытку приклеить антенну к стене. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключенный, в соответствии с законом, может быть водворен в карцер», — рассказал правозащитник.

Мельников привел слова Сафронова о том, чем он занимался в карцере: «Много читал, в частности «Игру престолов». Телевизора там нет и ничего не отвлекает, но я никогда не думал, что возненавижу музыку Грига и Прокофьева, потому что там почти все время включают радиостанцию «Орфей». Новости радиостанции «Маяк» включают недолго утром и вечером».

По словам Мельникова, администрация СИЗО обещала пересмотреть список транслируемых радиостанций. Он отметил также, что на протяжении полутора месяцев Сафронову не передают адресованные ему письма: вся корреспонденция отправляется на цензуру следователю.

Иван Сафронов находится в СИЗО уже больше года. Он полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.

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