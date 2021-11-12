Райану Гослингу исполнился 41 год: творческий путь актера

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12 ноября 2021, 11:14 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известный канадский актёр и музыкант Райан Гослинг. Лауреату премии «Золотой глобус» исполняется 41 год.

Райан Томас Гослинг родился 12 ноября 1980 года в Канаде. Его отец был продавцом бумаги, а мать работала секретаршей. В детстве Гослинг был членом клуба «Микки Мауса», в котором выступал вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Джастином Тимберлейком. Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, его родители развелись. В подростковом возрасте у него было мало друзей. Кроме того, Гослинг страдал дислексией и синдром дефицита внимания.

Его актерская карьера началась с эпизодических ролей в сериалах «Боишься ли ты темноты» и «Мурашки». Следующим кинопроектором стало его участие в сериале «На волне успеха».

Актёр снялся в таких фильмах, как: «Славные парни», «Место под соснами» и «Фанатик».

Райан состоит в музыкальной группе «Dead Man's Bones». В 2008 году Гослинг и его близкий друг выпустили первый альбом и видеоклип.

С 2002 по 2003 год артист встречался с Сандрой Буллок. А с 2011 года он состоит в отношениях с Евой Мендес. Она родила актёру двух дочерей.

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