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Потерпевшие в «Зимней вишне» не согласны с решением суда

, 11:00

Потерпевшие в «Зимней вишне» не согласны с решением суда

Обвиняемым в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вынесли приговор. Потерпевшие намерены его обжаловать в Верховном суде. В кемеровском общественном Центре помощи пострадавшим в торгово-развлекательном центре считают, что наказание слишком слабое. Руководитель центра Дмитрий Малинин возмущён, что подсудимые не извинились перед родственниками погибших.

500 потерпевших считают суммы компенсаций в 1 млн рублей мизерными. Суд назначил виновным наказание от 5 до 14 лет колонии. Помимо этого были определены выплаты за потерю здоровья.

Трагедия в кемеровском ТРЦ произошла три года назад. Она унесла жизни 64 человек, среди которых 41 несовершеннолетний. Опознать удалось только 27 человек. Ещё 76 кемеровчанина признаны пострадавшими. Многие погибшие оказались запертыми в кинотеатрах, задохнулись продуктами горения и просто не успели покинуть горящее здание. Пожарная сигнализация не сработала, а персонал ТРЦ нарушил правила эвакуации посетителей. Спасатели МЧС также нарушили правила ликвидации огня, по версии следствия, это привело к гибели нескольких человек. Трагедия вызвала серьёзный резонанс в регионе и стране в целом.

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