АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей на всех сборочных линиях в Тольятти

Компания АВТОВАЗ в пятницу приостановила производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Производство остановлено из-за отсутствия электронных компонентов. На этой неделе сборка LADA Granta велась только 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно. Для LADA Niva вся неделя окажется нерабочей.
Завод «LADA Ижевск», использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжает работать в нормальном режиме.
Представители профсоюзной организации предприятия сообщили, что для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней зарплаты.
Сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня 2021 года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками, - сообщает Автостат.
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