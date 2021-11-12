АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей на всех сборочных линиях в Тольятти

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12 ноября 2021, 11:03 Источник: Автостат

фото: Source: Agniphoto, globallookpress.com

Компания АВТОВАЗ в пятницу приостановила производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Производство остановлено из-за отсутствия электронных компонентов. На этой неделе сборка LADA Granta велась только 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно. Для LADA Niva вся неделя окажется нерабочей.

Завод «LADA Ижевск», использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжает работать в нормальном режиме.

Представители профсоюзной организации предприятия сообщили, что для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней зарплаты.

Сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня 2021 года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками, - сообщает Автостат.

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