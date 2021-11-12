Врач-диетолог Олег Ирышкин посоветовал заменять вредную для здоровья поваренную соль травами или специями

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12 ноября 2021, 10:38

фото: pixabay.com

Врач-диетолог Олег Ирышкин посоветовал заменять вредную и опасную для здоровья человека поваренную соль травами или специями. Многие люди любят очень соленую еду. Привычка употреблять пересоленные продукты грозит риском инфаркта или инсульта.

Врач-диетолог Олег Ирышкин в интервью радио Sputnik рассказал, что "норма потребления соли – это пять граммов в сутки". Если человек страдает повышенным артериальным давлением, потребление соли нужно ограничить. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки.

Он напомнил, что соль считается не только из солонки, а и из хлеба, из круп и других продуктов.

Врач -диетолог пояснил, что соль можно не только ограничивать, но и заменять. В качестве замены подойдут любые травы или специи. Также можно покупать соль с меньшим содержанием натрия, поскольку именно натрий повышает давление. В магазине продаются соли калия и магния.

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