МВД повторно объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

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12 ноября 2021, 09:52

Владимир Осечкин, фото: vladimir.osechkin / Facebook

МВД РФ повторно объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Карточка Осечкина появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. В документе указано, что Осечкин «переобъявлен» в розыск и что он разыскивается «по статье УК».

В июле 2020 года стало известно, что Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест Осечкина по обвинению в мошенничестве. Осечкину заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба). Подробности дела не раскрывались.

Правозащитник прокомментировал информацию на своей странице в Facebook. «Видимо, до этого разобъявили, и вот опять — объявили...», — написал правозащитник. Осечкин с 2015 года живет во Франции.

Этой Осечкин сообщил на «Эхе Москвы», что его организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН о пытках в колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей, в том числе материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

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