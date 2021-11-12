QR-код хабаровского «Голоса улиц» войдёт в экспозицию выставки в Приморье

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12 ноября 2021, 11:16

В экспозиции выставки «Больше, чем деньги», открывшейся накануне в Приморской государственной картинной галерее, будет размещён QR-код проекта «Голос улиц». Отсканировав код смартфоном, посетители смогут ознакомиться с текстовым, аудио- и фото-рассказами о богатой истории здания по ул. Алеутская, 12. На протяжении более чем столетия в особняке, выстроенном на рубеже 19-го и 20-го веков известным на Дальнем Востоке архитектором Платоном Базилевским, размещалось несколько банков, в том числе Сбербанк. Последний выступил партнёром выставки вместе с Приморской торгово-промышленной палатой и антикварной галереей «Раритетъ», на основе коллекции которой организована выставка.

«Мы открываем выставку, которая очень связывает нас со Сбербанком. Приморская государственная картинная галерея находится в здании бывшего Русско-Азиатского банка. Этот зал, который мы теперь называем парадным, где располагается часть экспозиции, был помещением сберкассы, а этажом ниже, где выставлены старинные и современные монеты — подлинная сейфовая комната», — сказала на церемонии открытия выставки директор галереи Алёна Даценко.

Экспозиция, в которой представлены фотографии, банкноты, монеты разных лет и другие экспонаты из прошлого, будет работать до середины января 2022 года. В рамках выставки пройдут экскурсии для взрослых и детей, а также обучающие мероприятия по финансовой грамотности. Прямо на выставке можно будет приобрести 10-рублевые монеты, посвящённые городу Владивостоку, и ознакомиться с возможностями сбережения, которые предоставляют инвестиционные монеты, рассказала заместитель директора Приморской государственной картинной галереи Светлана Руснак.

Вице-губернатор Приморского края Антон Волошко, поблагодарив организаторов выставки от имени главы региона Олега Кожемяко, отметил, что Сбербанк широко влияет на жизнь Приморья в экологии, культуре, социальной политике и экономике. «Из экспозиции выставки понятно, какой большой путь прошёл Дальний Восток, и как он отражён в деньгах. Уверен, многие тысячи жителей и гостей Приморья благодаря выставке успеют узнать, что происходило много лет назад, и задуматься над тем, что будет дальше», — сказал чиновник.

«На выставке собраны самые разные элементы нашей жизни. Деньги существовали всегда, хотя и в разных формах, и в экспозиции очень широко представлены деньги последнего периода, который мы застали. История помогает нам лучше понять нынешнее время, позволяет подумать над тем, в каком направлении мы движемся. Название выставки отражает концепцию деятельности Сбера: мы помогаем нашим клиентам реализовывать стремления и мечты не только как банк», — сказал председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Андрей Черкашин.

Член правления АНО «ДАРИБ» Дмитрий Щербаков рассказал о том, что благодаря поддержке Сбербанка во Владивостоке этой осенью появилось 20 адресных указателей проекта «Голос улиц», которые через QR-коды дают доступ к материалам об истории улиц, а в год празднования 180-летия банка в восьми населённых пунктах Дальнего Востока будут размещены адресные указатели с историей конкретных зданий — точек присутствия Сбербанка. Приморская государственная картинная галерея станет первым таким зданием. «Спасибо большое Сберу за то, что он поддерживает подобные проекты», — сказал Дмитрий Щербаков. Он также посоветовал руководству галереи разместить в экспозиции QR-код с платёжной ссылкой, по который любой посетитель выставки сможет пожертвовать денежные средства в основанный галереей эндаумент-фонд «Дальарт».

После краткого осмотра экспозиции участники церемонии открытия оставили первые записи в книге отзывов. Установка адресного указателя c QR-кодом проекта «Голос улиц» на здании галереи состоится в ноябре 2021 года. QR-код внутри зала, который будет доступен для всех посетителей выставки «Больше, чем деньги», разместят в ближайшее время.

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