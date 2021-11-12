Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике внебольничной пневмонии

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12 ноября 2021, 09:13

фото: pixabay.com

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации по профилактике внебольничной пневмонии. Внебольничная пневмония - острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях (вне стационара) или диагностированное в первые 48 часов от момента госпитализации.

Симптомы - лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка. Внебольничная пневмония является заболеванием, преимущественно бактериальной, бактериально-вирусной или вирусной этиологии.

В Роспотребнадзоре призывают сделать прививку против гриппа, поскольку пневмония часто является осложнением гриппа,- сообщает АГН «Москва».

Специалисты службы советуют гражданам вести здоровый образ жизни: заниматься физкультурой и спортом, совершать частые прогулки на свежем воздухе.

Нежелательно курить в помещении, в котором могут находиться люди: пассивное курение пагубно сказывается на функции бронхов и иммунитете.

Необходимо здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов.

Эксперты советуют включать в рацион свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты.

В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений. Необходимо проветривать помещения и проводить влажную уборку.

В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Необходимо соблюдать гигиену рук - мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта.

«Если заболели вы или ваш ребенок, необходимо остаться дома и как можно скорее вызвать врача и ни в коем случае не заниматься самолечением»,- подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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