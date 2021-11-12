Житель Новосибирска перевел террористам 370 долларов и получил 6 лет тюрьмы

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12 ноября 2021, 08:52 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Новосибирска Боходирджону Чукаеву, которого российские спецслужбы изобличили в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Чукаев признан виновным в содействии террористической деятельности. Преступник осужден на шесть лет лишения свободы.

По данным ФСБ, мужчина в 2015 году через банк переводил за границу денежные средства в иностранной валюте. В общем он отправил террористам 370 долларов. Позже Боходирджон уехал из России и был объявлен в международный розыск. Его задержали в марте 2021 года при пересечении границы.

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