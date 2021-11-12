Популярный комик Комиссаренко рассказал о покупке квартиры в центре столицы

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12 ноября 2021, 08:44 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, что купил квартиру недалеко от Арбата в центре Москвы. Он поделился подробностями в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. Запись разговора доступна на YouTube-канале «вДудь».

Комик отметил, что смог накопить на недвижимость в столице благодаря своей бережливости. Комиссаренко не тратил заработки на дорогую одежду, путешествия и полеты бизнес-классом. Он также уточнил, что по совету коллеги Дмитрия Романова хранил средства в долларах. В итоге при покупке жилья часть денег умножилась.

Слава приобрел квартиру себе и родителям, которые переехали в Россию из Белоруссии. Они продали свое жилье в Минске, а стендапер добавил им недостающую сумму. В заключение Комиссаренко еще раз уточнил, что позволил себе подобное жилье, так как очень мало тратил.

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