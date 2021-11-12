Россиянам дали советы как отдыхать в Катаре

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12 ноября 2021, 08:27 Анастасия Иванова

pixabay.com

Российским туристам дали советы по организации путешествий в Катар в осенний период.

Эксперты напомнили отдыхающим, что для въезда в популярную арабскую страну потребуется сертификат о вакцинации «Спутником V» (другие российские вакцины не признаются), ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не позднее 72 часов на момент прибытия, а также тест на антитела с положительным результатом, проведенный не ранее чем за 30 дней до поездки.

Аналитики отмечают, что цены на размещение в отелях премиум-сегмента Катара выгоднее, чем в соседних странах Персидского залива. Стоимость недельного тура с вылетом 18 ноября на базе завтраков начинается от 2157 долларов на двоих — такое предложение есть у одного из люксовых отелей Дохи. Цены в других объектах размещения колеблются в диапазоне от 3151 до 3486 долларов.

Из достопримечательностей специалисты АТОР рекомендуют посетить в Катаре старейший рынок Сук-Вакиф, музей исламского искусства, принять участие в сафари, ловле жемчуга и понаблюдать за верблюжьими бегами.

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